Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1905

Gestern Nachmittag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Köpenick verletzt. Gegen 14.40 Uhr war der Senior mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Salvador-Allende-Straße in Richtung Müggelheimer Damm unterwegs. Nach Angaben einer Zeugin und eines Zeugen soll der 80-Jährige dann zwischen Wendenschloßstraße und Azaleenstraße auf die Fahrbahn gefahren sein, ohne auf den nachfolgenden Verkehr geachtet zu haben. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Opel, mit dem ein 74-Jähriger unterwegs war. In der Folge stürzte der Radfahrer und erlitt Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 80-Jährigen nach medizinischer Erstversorgung am Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen.