Festnahme nach Diebstahlstaten

Nr. 1904

Einsatzkräfte nahmen heute früh in Altglienicke einen Mann fest, der im Verdacht steht, Wertgegenstände aus Fahrzeugen entwendet zu haben. Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge bemerkte ein Hausbewohner im Korkedamm kurz vor 5 Uhr über seine Videokamera, dass ein Unbekannter sein Grundstück betreten hatte und anschließend versuchte, den dort geparkten Mercedes am Türgriff zu öffnen. Daraufhin sprach er den Tatverdächtigen an, woraufhin dieser in Richtung Köpenicker Straße flüchtete, und rief die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann in der Nähe des Grundstücks fest und fanden bei ihm diverse mutmaßliche Beute aus vorangegangenen und ähnlich gelagerten Taten. Der 41-Jährige kam zur Feststellung seiner Identität in einen Polizeigewahrsam und soll am heutigen Tag einem Richter für den Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.