Junge von Auto angefahren

Nr. 1902

Heute Morgen wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Rummelsburg verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Autofahrer gegen 8 Uhr die Schlichtallee in Richtung Lückstraße, als plötzlich ein Zwölfjähriger auf einem Fahrrad die Fahrbahn querte. Obwohl der Autofahrer unmittelbar auf die Bremse des von ihm gelenkten Skodas gestiegen sein soll, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In der Folge stürzte der Junge zunächst gegen die Motorhaube und fiel anschließend zu Boden. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte wurde das Kind bereits medizinisch erstversorgt und wenig später in ein Krankenhaus gebracht. In diesem wurde der Junge mit einer Kopfverletzung, Hämatomen sowie Schmerzen am Becken stationär aufgenommen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.