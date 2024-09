Elektronische Geräte gestohlen - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1901

Die Polizei Berlin sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Dieb, der mehrere elektronische Geräte in Tiergarten gestohlen haben soll. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 22. September 2023, 16 Uhr, bis 23. September 2023, 9 Uhr, in einem Hotel in der Budapester Straße. Folgende Geräte wurden aus einem dortigen Veranstaltungsraum entwendet:

1x Notebook 15,6” Schenker M506-9ed

2x Notebook 15,6” Schenker Slim SSL15L 19 rot

4x Sennheiser SKM 5200-II-L UHF Handsender

4x Sennheiser Batteriepack B500-2, SKM5000/2000

4x Sennheiser ME5005, Kondensator-Mikrofonkopf, Superniere

Der Gesamtwert der gestohlenen Geräte beträgt etwas mehr als 10.000 Euro.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Person geben?

Wem wurden derartige Geräte zum Kauf angeboten?

Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiabschnitt 28 in der Straße Alt-Moabit 145 in Berlin-Tiergarten, zu den Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-228600, per E-Mail an Dir2A28AK@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle.