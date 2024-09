Raub in Wohnung

Nr. 1900

Gestern früh kam es zu einem Raub in Gesundbrunnen, bei dem ein Mann mit einem Messer verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand klingelten ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau gegen 3 Uhr an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Wollankstraße. Daraufhin begab sich der 36 Jahre alte Wohnungsinhaber zur Tür und öffnete diese. In diesem Moment soll der Unbekannte ein Messer durch den Türspalt gesteckt, dem Mieter in die Hand gestochen und sich Zugang zur Wohnung verschafft haben. Dort habe er mehrmals in den Rücken des Mieters gestochen und habe sein Handy entwendet, bevor er die Wohnung schließlich wieder verließ. Die Frau wartete im Treppenflur und beide flüchteten aus dem Wohnhaus. Der Verletzte habe sich zu einem Nachbarn gerettet, der die Polizei und einen Rettungswagen alarmierte. Die Rettungskräfte brachten den Mann mit Stichverletzungen an der Hand und am Rücken sowie einer Kopfplatzwunde zur stationären Aufnahme und Behandlung in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden vom Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.