Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1899

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Westend alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein 50-jähriger Motorradfahrer gegen 13.45 Uhr auf der Knobelsdorffstraße in Fahrtrichtung Knobelsdorffbrücke unterwegs. Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr ein Stück davor in dieselbe Richtung und bog an der Einmündung zum Epiphanienweg nach links ab, nachdem er vor dem Abbiegevorgang verkehrsbedingt warten musste. Der Motorradfahrer wollte das Auto noch links überholen, es kam dann jedoch beim Abbiegevorgang zu einer Kollision, bei dem der Zweiradfahrer zu Boden stürzte und Verletzungen am Rumpf erlitt. Ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (Nord).