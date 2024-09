Raub unter Vorhalt einer Schusswaffe – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1898

Bei der Suche nach bislang noch zwei Unbekannten bittet die Polizei Berlin mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera um Mithilfe. Die zwei Gesuchten sollen am 1. Juli 2024 gegen 14.20 Uhr ein Juweliergeschäft in der Berkaer Straße 6 in Schmargendorf überfallen haben. Einer von ihnen bedrohte die 64-jährige Angestellte dazu mit einer Schusswaffe und schubste sie, woraufhin sie zu Boden fiel und mehrere Frakturen an einem Handgelenk erlitt. Das Duo nahm unter anderem Goldschmuck, Juwelen und Armbanduhren an sich und flüchtete damit in einem Auto über die Hundekehlestraße.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen:

• Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Täter machen?

• Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Täter machen?

• Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat und/ oder zu den unbekannten Tätern geben?

Hinweise bitte an das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Str. 61a, 10559 Berlin-Moabit, unter der Telefonnummer (030) 4664-273110 (zu den Bürodienstzeiten), außerhalb der Bürodienstzeiten an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) unter der Telefonnummer (030) 4664-271100 oder auch an jede andere Polizeidienststelle. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.