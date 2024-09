Mann beraubt und verletzt

Nr. 1896

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Raubes nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen vier Unbekannte einen 39-Jährigen gegen Mitternacht auf dem Gehweg der Reichenberger Straße überfallen haben. Die Gruppe habe sich ihm genähert und einen Streit provoziert. Im Anschluss habe das Quartett mehrmals mit Fäusten und Füßen auf den 39-Jährigen eingeschlagen und eingetreten. Im Anschluss habe einer der Tatverdächtigen eine Glasflasche gegen den Kopf des Verletzten geschlagen. Ein weiterer habe die neben dem Verletzten liegende Geldbörse gegriffen und das Bargeld entwendet. Anschließend warfen die Männer die Geldbörse weg und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Mann, der seine Brieftasche wiedererlangte, erlitt eine Schnittverletzung am Arm, Prellungen an beiden Armen sowie Hämatome am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).