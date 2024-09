Unfall auf der Stadtautobahn - Verdacht auf Autorennen

Nr. 1895

Auf der Berliner Stadtautobahn ereignete sich letzte Nacht ein Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Autofahrerin in ein Krankenhaus kam. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 18-Jähriger gegen 23 Uhr mit einem Porsche den linken Fahrstreifen der BAB 100 in Richtung Autobahndreieck Funkturm. Dabei soll er gemäß Zeugenangaben mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Kurz hinter der Ausfahrt des Tunnels Innsbrucker Platz verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den von ihm gelenkten Porsche und kollidierte auf der regennassen Fahrbahn mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Renault. Dieser war zum Unfallzeitpunkt mit der 51-jährigen Fahrerin und ihrer 24-jährigen Beifahrerin besetzt. Während letztgenannte und der 18-Jährige unverletzt blieben, erlitt die Renault-Fahrerin Verletzungen am Oberkörper und ihrem Rumpf, mit denen sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Da Zeugen vor dem Porsche ein weiteres Auto wahrgenommen haben wollen, das ebenfalls sehr rasant unterwegs gewesen sein soll, wird neben dem Verkehrsunfall auch zum Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.