Festnahme nach Einbruch

Nr. 1894

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte in Neukölln einen Mann nach dem Verdacht zweier Einbrüche fest. Sicherheitsmitarbeitende eines Hotels in der Sonnenallee stellten über die Videoaufzeichnungen der Kameras fest, dass sich gegen 17 Uhr ein 52-jähriger Mann gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum des Hotels verschaffte und dort einen Akkuschrauber entwendete. Anschließend verließ er das Gebäude mit der Beute. Noch in derselben Nacht, kurz vor 1 Uhr, bemerkten Sicherheitsmitarbeitende den Tatverdächtigen erneut in dem Hotel. Diesmal hebelte der mutmaßliche Einbrecher eine Bürotür in der Ziegrastraße auf und verließ die Büroräume mit drei Werkzeugkoffern. Ein Wachmann hielt den Tatverdächtigen fest, alarmierte die Polizei und übergab ihn den Einsatzkräften. Der Mann kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und wird heute noch einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.