Nr. 1891

In der vergangenen Nacht soll ein Mann in Lichtenberg eine nationalsozialistische Parole gerufen haben. Gegen 1.30 Uhr soll der Fahrgast in den Bus der Linie N56 eingestiegen und lautstark eine nationalsozialistische Parole gerufen haben. Die Ermittlungen, die nach einer Anzeige über die Internetwache eingeleitet wurden, führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.