Verkehrsunfall – Radfahrer kollidiert mit geöffneter Autotür

Nr. 1890

Gestern Mittag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Friedenau verletzt. Kurz nach 12 Uhr soll ein 72-Jähriger mit seinem Fahrrad die Hauptstraße von der Stierstraße kommend in Richtung Breslauer Platz befahren haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll eine 30-jährige Insassin eines am Fahrbahnrand geparkten Autos die hintere linke Tür geöffnet haben, mit der der herannahende Radfahrer kollidiert und anschließend auf die Fahrbahn gestürzt sein soll. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Senior, der multiple Verletzungen erlitt, nach medizinischer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ärztlicher Aussage soll sich der 72-Jährige derzeit nicht in Lebensgefahr befinden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen übernommen.