Kind nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 1888

Gestern Abend wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Hakenfelde verletzt. Gegen 18 Uhr soll ein Autofahrer die Rauchstraße von der Streitstraße kommend in Richtung Daumstraße befahren haben. Auf Höhe der Bushaltestelle Goltzstraße Ecke Rauchstraße soll nach Aussage von Zeuginnen ein Junge plötzlich die Fahrbahn betreten haben, ohne auf den Fließverkehr zu achten. Als der 73-Jährige den Neunjährigen bemerkte, soll er eine Gefahrenbremsung durchgeführt haben. Trotz dessen kam es zum Zusammenstoß, bei dem das Kind mit seinem Oberkörper gegen die Motorhaube prallte und auf die Fahrbahn fiel. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Neunjährigen nach medizinischer Erstversorgung in Begleitung seines am Unfallort erschienen Vaters in ein Krankenhaus. Dort verblieb er mit dem Verdacht eines Schädelhirntraumas zur stationären Behandlung. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die Ermittlungen.