Kind auf Fahrrad von Auto angefahren

Nr. 1887

Gestern Nachmittag ereignete sich in Neu-Hohenschönhausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Gegen 16.30 Uhr befand sich der Neunjährige mit seinem Fahrrad in Begleitung seiner Mutter an der Kreuzung Wartenberger Straße Ecke Arnimstraße. Nach Aussage von Zeuginnen soll der Junge unvermittelt auf Höhe des Fußgängerüberweges vom Gehweg auf die Fahrbahn gefahren sein. Die Mutter des Jungen soll ihn zuvor lautstark aufgefordert haben, stehen zu bleiben. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Autofahrer, der zuvor bereits seine Geschwindigkeit sichtbar verringert und eine sofortige Gefahrenbremsung eingeleitet haben soll. Der Neunjährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und erlitt Hautabschürfungen am Arm. Alarmierte Rettungskräfte brachten das verletzte Kind in Begleitung seiner Mutter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die Ermittlungen.