Verkehrsunfall während der Einsatzfahrt

Nr. 1886

Bei einer Einsatzfahrt, gestern Nachmittag in Prenzlauer Berg, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Einsatzwagen der Polizei. Gegen 17.20 Uhr erhielt ein Einsatzwagen eines Polizeiabschnittes den Auftrag zu einer möglichen Gefahrenlage auf der Schönhauser Allee in Höhe Schonensche Straße zu fahren. Dazu schaltete die Besatzung die freigegebenen Sondersignale ein. Als die Besatzung mit ihrem Wagen von der Eberswalder Straße nach links auf die Schönhauser Allee bog, querte in Höhe der Pappelallee ein bislang unbekannt gebliebener Fußgänger bei roter Fußgängerampel von links kommend die Fahrbahn der Schönhauser Allee. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Kraftfahrer des Wagens eine Lenkbewegung nach rechts machen, wodurch der Wagen nach links ausbrach und gegen die Wand des U-Bahnviaduktes prallte. Die Besatzung blieb unverletzt, der verursachende Fußgänger entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Einsatzwagen und der Wand des Viaduktes entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.