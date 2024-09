Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1885

In der vergangenen Nacht wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall mit einem Autofahrer in Friedrichshain verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 32-jährige Fahrer eines Audis gegen 23 Uhr die Ebertystraße in Richtung Landsberger Allee, als eine 34-jährige Fußgängerin von rechts kommend die Fahrbahn betrat und von dem Audifahrer angefahren wurde. Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß Kopf- und Rumpfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in welchem sie notoperiert und anschließend stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.