Mann soll Hitlergruß gezeigt haben - Festnahme

Nr. 1883

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern einen Mann in Mitte fest, der unter anderem den Hitlergruß gezeigt haben soll. Gemäß den Angaben von Zeugen soll der Mann gegen 12 Uhr auf der Rathausstraße eine geschlossene Bierflasche gegen die zentrale Statue des Neptunbrunnens geworfen haben. Im Anschluss soll der Mann wiederholt eine nationalsozialistische Parole gerufen und den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Eine Besatzung eines Streifenwagens hielt den Mann im Alter von 50 Jahren noch in der Nähe an und nahm ihn fest, wogegen er Widerstand leistete. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.