Reizstoff gesprüht – mehrere Verletzte

Nr. 1882

In einer Unterkunft für Geflüchtete in Mitte versprühten gestern Abend eine oder mehrere Personen Reizstoff. Gegen 20.45 Uhr alarmierte ein Sicherheitsmitarbeiter der Unterkunft Polizei und Feuerwehr zum Unterkunftsgebäude an der Invalidenstraße, nachdem mehrere Bewohner des 4. Obergeschosses über Atembeschwerden geklagt hatten. Eingetroffene Rettungskräfte versorgten die acht Bewohner und einen 60-jährigen Mitarbeiter zunächst am Ort. Bei den Bewohnern handelt es sich um sechs Kinder im Alter von acht, elf, zwölf und 13 Jahren, einen 14-jährigen Jugendlichen und eine Frau im Alter von 28 Jahren. Anschließend brachten die Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr die Bewohner zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser. Der betroffene Mitarbeiter verzichtete auf eine weitere medizinische Behandlung. Die Betroffenen machten die Einsatzkräfte vor der Fahrt in die Krankenhäuser auf vier weitere Bewohner aufmerksam. Nach Feststellung der betroffenen Bewohner könnten diese vier für das Ereignis verantwortlich sein. Eine Überprüfung und Durchsuchung der vier Bewohner im Alter von 18, 21, 22 und 24 Jahren sowie eine freiwillige Durchsuchung ihrer Zimmer erbrachte jedoch keine Anhaltspunkte für eine Täterschaft. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City).