Brennende Fahrzeuge

Nr. 1881

In Steglitz brannten in der vergangenen Nacht zwei Autos. Gegen 2.15 Uhr alarmierte ein Passant die Feuerwehr zu einem Autohaus an der Körnerstraße, nachdem er zunächst einen Knall gehört und dann den Brand an einem Fahrzeug entdeckt hatte. Die Flammen griffen auf einen daneben geparkten Wagen über und beschädigten zwei weitere in der Nähe geparkte Autos. Die Feuerwehr löschte die Brände. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.