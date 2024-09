Kind bei Verkehrsunfall verletzt – Unbekannter Autofahrer flüchtet

Nr. 1880

Gestern Nachmittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Biesdorf verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 15.15 Uhr die Cecilienstraße in Richtung Blumberger Damm. Auf Höhe der Garzauer Straße überquerte ein elfjähriger Junge den dortigen Zebrasteifen. Der Autofahrer fuhr das Kind an, das dadurch in die Luft geschleudert wurde und anschließend zu Boden fiel. Der Junge erlitt durch den Unfall Verletzungen an seinem Kopf und Rumpf. Der Autofahrer flüchtete unerkannt vom Unfallort. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus und dessen Mutter wurde informiert. Polizeikräfte stellten am Tatort ein Kennzeichenschild fest und beschlagnahmten dieses. Die Ermittlungen eines Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost), insbesondere zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort, dauern an.