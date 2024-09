Zerstochene Autoreifen

Nr. 1879

Heute früh wurden in Hellersdorf an mehreren Fahrzeugen beschädigte Reifen festgestellt. Gegen 5.30 Uhr wurden Polizeikräfte zu einem Fahrzeug mit einem zerstochenen Reifen in die Tangermünder Straße alarmiert. Während des Einsatzes meldeten sich immer mehr Personen bei den Kräften, dass bei ihnen ebenfalls ein Reifen am Fahrzeug zerstochen worden war. Insgesamt handelt es sich um 13 Fahrzeuge von Transport- und Handwerkerfirmen. Die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost).