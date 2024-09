Sexuelle Belästigung und gefährliche Körperverletzung auf einer Rolltreppe

Nr. 1877

Gestern Abend wurden Polizeikräfte zu einer sexuellen Belästigung und einer gefährlichen Körperverletzung nach Charlottenburg alarmiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenangaben befanden sich zwei 22-jährige Frauen gegen 18 Uhr auf einer Rolltreppe des U-Bahnhofs Mierendorffplatz zum Ausgang in Richtung Keplerstraße. Dort ließen die beiden jungen Frauen drei Männer passieren und einer von ihnen soll einer 22-Jährigen an ihr Gesäß gegriffen haben. Als sich die junge Frau ein solches Verhalten verbat, drehte sich der später identifizierte 26-jährige Mann um und soll ihr mit Wucht ins Gesicht getreten haben. Seine beiden Begleiter konnten den 26-Jährigen nur mit Mühe von weiteren Handlungen abhalten. Die junge Frau erlitt eine Gesichtsverletzung und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Trio flüchtete zunächst in Richtung Brahestraße, konnte jedoch von hinzugerufenen Einsatzkräften des Polizeiabschnitts 24 in der Nähe des Bahnhofs angetroffen werden. Der 26-Jährige wurde festgenommen und kam für weitere polizeiliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Daraufhin wurde ihm Blut abgenommen. Derzeit wird geprüft, ob der Mann im Laufe des Tages einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden soll. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West).