Kind bei Unfall verletzt

Nr. 1876

Gestern Nachmittag wurde ein Junge bei einem Verkehrsunfall in Oberschöneweide verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 66-Jährige gegen 14.50 Uhr mit einem Toyota die Hermann-Blankenstein-Straße in Richtung Eldenaer Straße, als plötzlich der Elfjährige zwischen den am Fahrbahnrand geparkten Autos hervor auf die Fahrbahn trat. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Jungen und dem Wagen. Infolgedessen stürzte der Junge auf die Straße und blieb dort verletzt liegen. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus, in dem es stationär aufgenommen wurde. Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.