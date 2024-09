Festnahme nach Einbruch in Transporter

Nr. 1875

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 33 nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Mahlsdorf fest. Kurz nach 2 Uhr hatte eine Zeugin die Polizei zu einem Transporter in die Waldowstraße gerufen, weil sie von dort laute Geräusche vernommen hatte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Transporter aufgebrochen war und sahen zwei Männer, die die Flucht ergriffen. Einen der beiden, einen 42-Jährigen, nahmen sie in der unmittelbaren Umgebung fest. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der Festgenommene mit seinem mutmaßlichen Komplizen offenbar mit einem BMW zum Tatort gefahren war. In dem Auto fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut und diverse Werkzeuge und stellten den Wagen samt Inhalt sicher. Den festgenommenen Tatverdächtigen brachten die Einsatzkräfte zur Feststellung seiner Identität in einen Polizeigewahrsam, von wo aus er der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übergeben wurde. Die Ermittlungen dauern an.