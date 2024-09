Mann wegen schweren Raubes gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1872

Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Kriminalpolizei nach einem Mann, der im Verdacht steht, einen schweren Raub in Moabit begangen zu haben. Der bislang Unbekannte betrat am 24. Juli 2023, gegen 21.15 Uhr teilmaskiert einen Spätkauf in der Waldstraße 40 und soll den Verkäufer aufgefordert haben, die Kassen zu öffnen. Dieser antwortete, dass die Kassen leer wären, woraufhin der Täter äußerte, dass er bewaffnet sei. Gleichzeitig soll er eine Hand zu einem Gegenstand in seinem Hosenbund geführt haben. Der Verkäufer rief nun laut um Hilfe und betätigte einen Alarmknopf, woraufhin der Unbekannte ohne Beute flüchtete.