Autofahrer flüchtet und verletzt Polizisten

Nr. 1871

Ein zur Entstempelung ausgeschriebener Wagen erweckte gestern Abend in Kreuzberg die Aufmerksamkeit von Zivilkräften, die sich daraufhin entschieden, den Fahrzeugführer zu überprüfen. Trotz mehrfacher Weisung zum Anhalten, reagierte der Fahrer nicht und lenkte den Mercedes kurz vor 19 Uhr in die Zossener Straße. Während eines dann folgenden Wendevorgangs, stellten sich die Polizeikräfte mit ihren Fahrzeugen dem Mercedes in den Weg. Ferner entschied sich ein Zivilpolizist, dem Flüchtenden in persona entgegenzutreten. Statt jedoch anzuhalten, beschleunigte der Fahrer sein Auto und fuhr gegen den Polizisten. Durch den Aufprall landete dieser auf der Motorhaube, wurde gut zehn Meter mitgenommen und stürzte letztlich seitlich auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er Knie- und Handverletzungen. Seine Kollegin und sein Kollege folgten dem Unbekannten noch ein Stück, verloren kurz darauf jedoch den Sichtkontakt. Weitere Polizeikräfte stellten den verunfallten Wagen kurze Zeit später unbesetzt im Viktoriapark fest. Für die weiteren Ermittlungen, die von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen wurden, wurde das Fahrzeug beschlagnahmt.