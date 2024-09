Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Nr. 1870

Gestern Nachmittag wurde ein Motorradfahrer in Reinickendorf verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 33-Jährige gegen 15 Uhr mit seinem Motorrad von der Antonienstraße kommend die BAB 111 in Richtung Kurt-Schumacher-Damm. Er kam in der Linkskurve nach rechts ab, touchierte den rechten Bordstein, streifte das dortige Brückengeländer und wurde über die Leitplanke geschleudert. In der Folge stürzte der Suzuki-Fahrer etwa zehn Meter in die Tiefe. Nach einer Reanimation am Ort brachten ihn alarmierte Rettungskräfte zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.