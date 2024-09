Raubüberfall auf Mobilfunkgeschäft - Wer erkennt die Abgebildeten?

Nr. 1867

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung von zwei Tatverdächtigen zu einem schweren Raub in Weißensee. Die beiden Gesuchten sollen am Freitag, den 22. März 2022, gegen 12 Uhr ein Mobilfunkgeschäft in der Berliner Allee betreten, die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben. Dabei war einer der Tatverdächtigen maskiert, der andere nicht. Nach der Tat seien sie mit Beute in Richtung Langhansstraße geflohen.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

maskiert

etwa 20 Jahre alt

etwa 165-170 cm groß

schlank

schwarzer Rucksack

dunkelfarbene Sturmhaube

dunkelfarbene Schusswaffe

gebrochen Deutsch sprechend

unmaskiert

etwa 20 Jahre alt

etwa 175-185 cm groß

dunkelblonde, kinnlange Haare, gewellt

dunkelfarbener Kinnbart

schlank

schwarzer Kapuzenpullover “STDW”

schwarze Schuhe der Marke „VANS“

schwarze Hose

mit Schusswaffe bewaffnet

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zu Wohn- oder sonstigen Aufenthaltsorten der Gesuchten machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Berlin-Gesundbrunnen unter der Telefonnummer (030) 4664-173131 (mit Anrufbeantworter), per E-Mail an Dir1K31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.