Einbrecher festgenommen

Nr. 1865

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeikräfte einen Mann nach einem Einbruch in einem Spätkauf im Ortsteil Wilhelmstadt fest. Ein Zeuge beobachtete, wie der 21-Jährige kurz nach 1 Uhr in der Wilhelmstraße eine Straßenschildhalterung in die Schaufensterscheibe warf und anschließend durch das dadurch entstandene Loch in den Spätkauf hineinkletterte. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei. Die Einsatzkräfte sahen bei ihrem Eintreffen den Tatverdächtigen, der gerade im Begriff war, das Geschäft wieder durch die gebrochenen Schaufensterscheiben zu verlassen und nahmen ihn fest. Eine offenbar durch den Einstieg durch das Fenster verursachte Schnittwunde bei ihm versorgten hinzugezogene Rettungskräfte. Polizistinnen und Polizisten brachten ihn im Anschluss für eine erkennungsdienstliche Behandlung und aufgrund seines Alkoholisierungsgrades zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Die bei ihm aufgefundene mutmaßliche Beute stellten die Einsatzkräfte sicher. Der Mann wurde für das Kommissariat für Einbruchsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) eingeliefert, das die weiteren Ermittlungen führt. Er soll im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.