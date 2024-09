Frau von unbekanntem Mann bedroht und beleidigt

Nr. 1864

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 18 wurden vergangene Nacht zum U-Bahnhof Voltastraße in Gesundbrunnen alarmiert. Anlass ihres Einsatzes war eine Körperverletzung zum Nachteil einer 30-Jährigen, die sich gegen 22.30 Uhr in der Brunnenstraße auf dem Weg zum U-Bahnhof befand. Dabei wurde sie eigenen Angaben zufolge von einem unbekannten Mann verfolgt. Plötzlich schubste er sie, ballte seine Faust in bedrohlicher Weise vor ihr und beleidigte sie fremdenfeindlich. Die Frau trug zum Tatzeitpunkt ein Kopftuch. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Unbekannte. Die Suche nach ihm verlief ohne Erfolg. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.