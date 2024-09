Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Nr. 1863

Nach einem Verkehrsunfall gestern Morgen in Alt-Hohenschönhausen wurde ein Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Bisherigen Erkenntnissen nach befuhr der 44-Jährige gegen 8.30 Uhr die Gehrenseestraße in Richtung Hohenschönhauser Straße. Kurz vor der Lukasstraße bremste ein vor ihm fahrender Transporter, gelenkt von einem 23-Jährigen, abrupt stark ab. Um einem Zusammenstoß zu entgehen, wich der Motorradfahrer daraufhin in den Gegenverkehr aus, kollidierte dennoch mit dem Transporter sowie mit dem Anhänger eines ihm entgegenkommenden Lastwagens. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen befindet sich der 44-Jährige seither in stationärer Behandlung. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Gehrenseestraße im Bereich des Unfallorts bis kurz nach 14 Uhr gesperrt. Davon war auch die Busverbindung der Linie 294 betroffen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.