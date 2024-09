Unbekannte sprengen Geldausgabeautomaten

Nr. 1862

Heute früh sprengten Unbekannte einen Geldausgabeautomaten in Weißensee. Gegen 4.30 Uhr sollen drei Personen gewaltsam in den verschlossenen SB-Bereich einer Bank an der Charlottenburger Straße eingedrungen sein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll sich das Trio zu einem dortigen Geldausgabeautomaten begeben, eine Sprengung herbeigeführt und Geldkassetten entwendet haben. Einer Zeugenaussage zufolge sollen sie daraufhin in einen vor der Filiale bereitstehenden Wagen, an dessen Steuer ein vierter Tatverdächtiger gesessen haben soll, eingestiegen und die Flucht in Richtung Börnestraße ergriffen haben. Alarmierte Einsatzkräfte fanden Trümmer der Automaten im Vorraum und stellten den vollständig entleerten Tresor des stark beschädigten Geldausgabeautomaten fest. Des Weiteren wurden auch mehrere Fenster der angrenzenden Büroräume beschädigt. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie dauern an. (ök)