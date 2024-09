Frau mit Messer angegriffen

Nr. 1860

In Tegel wurde eine Frau gestern Morgen von ihrem Ehemann mit einem Messer verletzt. Bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben zufolge brachte die 29-Jährige kurz vor 8 Uhr in der Oeserstraße die beiden gemeinsamen, fünf und sechs Jahre alten Söhne zur Kindertagesstätte, als sie von dem 51-Jährigen unvermittelt mit einem Messer angegriffen wurde. Die Frau erlitt dadurch Verletzungen am Kopf und an einer Hand. Anwesende Passantinnen und Passanten versorgten die Frau und riefen die Polizei. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in dem sie operiert wurde. Einsatzkräfte nahmen den Mann noch am Tatort fest und brachten ihn in einen Gewahrsam. Er soll im Laufe des heutigen Tages zum Erlass eines Haftbefehls einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Am Tatort fanden die Einsatzkräfte ein Messer, das als mutmaßliches Tatmittel sichergestellt wurde. Beide Kinder wurden zur vorübergehenden Betreuung an Verwandte übergeben. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung im Rahmen der häuslichen Gewalt dauern an.