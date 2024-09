Fahrzeug gestohlen – Autofahrer flüchtete

Gemeinsame Meldung der Polizeien Berlin und Brandenburg

Marzahn-Hellersdorf/Landkreis Barnim

Nr. 1859

Einsatzkräfte der Polizeien Berlin und Brandenburg wollten vergangene Nacht ein Auto und dessen Fahrer verkehrsrechtlich überprüfen. Kurz vor 2 Uhr fiel Einsatzkräften eines Polizeiabschnittes der Polizei Berlin auf der Landsberger Allee ein Nissan auf, dort in Richtung Hönow unterwegs war. Alle Anhaltesignale missachtend beschleunigte der Fahrer den Wagen und flüchtete vor der Verkehrsüberprüfung, zu der zwischenzeitlich Einsatzkräfte der Polizeidirektion Ost der Polizei Brandenburg hinzugezogen worden waren, auf die B 158 und später auf die L 312. In der Ortslage Birkholz streifte der flüchtige Fahrer mit dem Wagen zunächst eine Laterne und kollidierte kurz darauf mit einem Grundstückstor. Der bislang noch unbekannte Fahrer stieg aus dem Wagen aus und flüchtete zu Fuß weiter. Eine sofortige Absuche der Umgebung, auch mit einem Hubschrauber, verlief erfolglos. Ermittlungen ergaben, dass der Wagen zuvor in Berlin-Hellersdorf gestohlen worden war. Dessen Besitzer hatte den Diebstahl noch nicht bemerkt. Die Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg stellten den Wagen sicher. Die Ermittlungen zum besonders schweren Diebstahl übernahm das zuständige Fachkommissariat der Polizei Berlin. Durch den Unfall entstanden an dem Grundstückstor und der Laterne erheblicher Sachschaden.