Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr 1856

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Spandau alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 38-Jährige gegen 6.20 Uhr mit einem Opel die Seegefelder Straße in Richtung Altstädter Ring. Beim Linksabbiegen in die Galenstraße soll sie einen entgegenkommenden, 59-jährigen Motorradfahrer, der mit einer Kawasaki in der Seegefelder Straße in Richtung Zeppelinstraße unterwegs war, übersehen haben und fuhr diesen an. Der Zweiradfahrer stürzte in der Folge und erlitt Verletzungen am Kopf, am Oberkörper und an den Beinen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin zog sich eine Verletzung am Hals zu und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Im Nachgang wurde festgestellt, dass der Motorradfahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.