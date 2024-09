Mehrere Autos im Parkhaus in Brand

Nr. 1855

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Parkhaus in Neukölln alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte eine Autofahrerin gegen 18 Uhr das Feuer an dem Wagen im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Karl-Marx-Straße und alarmierte die Feuerwehr. Die Flammen griffen auf mehrere andere Fahrzeuge über, weitere Fahrzeuge wurden durch Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt sollen mindestens zwölf Fahrzeuge beschädigt worden sein. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen wurden nicht verletzt. Während der Dauer der Löscharbeiten und der polizeilichen Maßnahmen war die Flughafenstraße zwischen Hermannstraße und Karl-Marx-Straße bis etwa 21.40 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der schweren Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.