Verletzter Mann nach Schussabgabe

Nr. 1854

In der vergangenen Nacht wurde ein junger Mann in Gesundbrunnen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierten mehrere Personen gegen 22.20 Uhr die Polizei in die Stettiner Straße, nachdem sie Schüsse gehört hatten. Polizeikräfte trafen am Ort ein und entdeckten in der Nähe einen 19-Jährigen, der eine Schussverletzung an einem Fuß aufwies. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Im Rahmen der Ermittlungen nahmen Polizeikräfte einen 20-Jährigen fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch zum Tatverdacht gegen den Festgenommenen, dauern an.