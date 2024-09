Brennende Autos - Brandkommissariate ermitteln wegen Brandstiftungen

Marzahn-Hellersdorf/Neukölln

Nr. 1846

Gegen 0.50 Uhr brannte ein Nissan, der in der Maxie-Wander-Straße in Hellersdorf geparkt war. Er wurde stark beschädigt.

Nr. 1847

Kurz nach 1 Uhr alarmierte ein Anwohner Feuerwehrkräfte in das Kiehlufer in Neukölln, nachdem er dort auf einen in Flammen stehenden Mercedes aufmerksam geworden war. Die Flammen griffen auf einen vor dem Wagen geparkten Citroen über. Der Mercedes wurde durch das Feuer fast komplett zerstört, der Citroen stark beschädigt.

Nr. 1848

Die Uhr zeigte etwa 3.10 Uhr, als ein Anwohner in der Neuen Grottkauer Straße in Hellersdorf aufgrund eines lauten Knalls aus dem Schlaf gerissen wurde. Er entdeckte daraufhin Flammen an einem dort abgestellten Toyota und alarmierte die Feuerwehr. Ein rechts daneben geparkter Mercedes geriet ebenfalls in Brand, ein links daneben befindlicher VW wurde durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt.