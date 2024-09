Homophob beleidigt, geschlagen und getreten

Nr. 1845

In der vergangenen Nacht soll ein Mann in Kreuzberg zunächst zwei Frauen homophob beleidigt haben. Gemäß derzeitigem Ermittlungsstand ging der Unbekannte gegen 18.30 Uhr in der Ratiborstraße an den beiden Frauen im Alter von 34 und 28 Jahren vorbei und soll diese zunächst homophob beleidigt haben. Gegen 19.15 Uhr erkannten die Frauen den Mann in Begleitung von zwei weiteren Männern in der Lohmühlenstraße Ecke Karl-Kunger-Straße wieder und sprachen ihn auf sein Verhalten an. Daraufhin soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. In Folge dessen kam ein 53-jähriger Passant hinzu, um zu schlichten. Die drei Männer gingen dann gemeinsam auf den Zeugen zu und sollen ihn nach einem weiteren Wortgefecht mehrmals geschlagen sowie die 34-Jährige getreten haben. Anschließend flüchteten die Angreifer. Während der 53-Jährige Schmerzen am Kopf erlitt, blieb die Frau körperlich unverletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.