Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1838

Gestern Nachmittag erlitt ein Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Gropiusstadt einen Armbruch, Kopfverletzungen sowie Prellungen und Hautabschürfungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte die Elfjährige gegen 14.30 Uhr die Fahrbahn der Johannisthaler Chaussee und wurde dabei von einer 53-jährigen Autofahrerin angefahren, die mit ihrem Wagen die Johannisthaler Chaussee in Fahrtrichtung Kölner Damm befuhr. Zur Behandlung ihrer Verletzungen kam die Elfjährige zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus.