Senior vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1829

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) um Mithilfe. Am Donnerstag, den 5. September 2024 befuhr der 83-jährige Hans-Joachim PFEIFFER mit seinem E-Bike und in Begleitung seiner Ehefrau die Wendenschloßstraße in südliche Richtung. An einer Shell-Tankstelle auf Höhe der Hausnummer 292 verlor seine Ehefrau ihn aus den Augen. Seitdem fehlt vom Senior jede Spur. Er ist dement und auf Medikamente angewiesen. Daher ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer Notlage befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

• 83 Jahre alt

• etwa 175 bis 180 cm groß

• schlanke Statur

• kurze dunkelblonde-graumelierte Haare

• Bekleidung: blau-weiß kariertes Hemd, dunkelgraue Dreiviertelhose, blaue Sportschuhe

• weißer Fahrradhelm

• fuhr mit einem weißen Damen-E-Bike der Marke Kalkhoff, an dem eine schwarze Satteltasche befestigt ist