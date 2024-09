Verkehrsunfall – Seniorin nach Kollision mit Baum im Krankenhaus

Nr. 1827

Gestern Mittag kam es in Zehlendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Seniorin verletzte. Gegen 13 Uhr befuhr eine 87-Jährige mit ihrem Auto den Teltower Damm zwischen Schädestraße und Leo-Baeck-Straße in Richtung Beeskowdamm. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Aussagen einer Zeugin kam die Autofahrerin auf Höhe des Schweizerhofparks unmittelbar vor einem Fußgängerüberweg nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt sie innere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die Ermittlungen.