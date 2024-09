Fußgänger angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Nr. 1823

In der Nacht des 4. September 2024 ereignete sich ein Verkehrsunfall in Neu-Hohenschönhausen, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine bisher unbekannte Person in einem Auto gegen 21.40 Uhr die Falkenberger Chaussee in Richtung Wustrower Straße. Auf der Falkenberger Brücke, in Höhe des S-Bahnhofes Hohenschönhausen, erfasste das Fahrzeug einen Fußgänger, der die Fahrbahn der Falkenberger Chaussee betreten hatte. Die unbekannte Person fuhr den Fußgänger mit dem Wagen an und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Hansastraße. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen am Rumpf und an einem Bein. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) fragt in diesem Zusammenhang:

Wer kann sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen?

Wem ist ein Fahrzeug, vielleicht mit erhöhter Geschwindigkeit, in Fahrrichtung Hansastraße aufgefallen?

Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und/oder zur Fahrerin oder zum Fahrer machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion (Ost) in der Nipkowstraße 23 in Berlin-Adlershof, innerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-342410, außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-371100 oder per E-Mail an Dir3K24@polizei.berlin.de, entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.