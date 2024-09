Einsatzkräfte der Polizeien Berlin und Brandenburg gemeinsam im Einsatz

Marzahn-Hellersdorf/Landkreis Märkisch Oderland

Gemeinsame Meldung Polizeien Berlin und Brandenburg

Nr. 1822

Vergangene Nacht nahmen Polizistinnen und Polizisten der Polizeien Berlin und Brandenburg einen mutmaßlichen Autodieb fest. Gegen 2.15 Uhr stellten Einsatzkräfte der Polizei Berlin einen Pkw Nissan auf der Landsberger Allee mit Fahrtrichtung Hönow fest und wollten diesen verkehrsrechtlich überprüfen. Der Kraftfahrer missachtete die Anhaltesignale und flüchtete auf die BAB 10. Gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizei Brandburg konnte der Wagen auf der BAB 10 in Höhe der Anschlussstelle Hellersdorf schließlich angehalten werden. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Nissan und dem Einsatzwagen der Polizei Berlin. Dabei wurde niemand verletzt. Bei der Festnahme des alkoholisierten 26-jährigen Tatverdächtigen verletzte sich ein Polizist der Polizei Berlin an einem Knie. Er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Ein Atemalkoholtest bei dem 26-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Des Weiteren konnte ermittelt werden, dass der Wagen zuvor in Berlin-Marzahn gestohlen wurde. Die Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg brachten ihn in einen Polizeigewahrsam, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Nissan wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Der 26-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie wegen des Verdachts des Diebstahls eines Kraftfahrzeuges verantworten.