Zwei Autofahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1813

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Schöneberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 44-Jähriger gegen 18 Uhr mit einem Auto die Martin-Luther-Straße in Richtung Hohenstaufenstraße. Als er an der dortigen Kreuzung rechts abbog, stieß er mit einem in derselben Richtung fahrenden Auto eines 21-Jährigen zusammen, der die rechte Busspur befuhr und laut Zeugin ebenfalls rechts abbiegen wollte. Der 44-Jährige kam zur stationären Behandlung seines Polytraumas in ein Krankenhaus. Rettungskräfte brachten auch den 21-Jährigen aufgrund von Schmerzen im Nackenbereich in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.