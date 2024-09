Mann nach Wohnungsbrand reanimiert

Nr. 1812

Gestern Abend brannte eine Wohnung in Rummelsburg. Gegen 17.45 Uhr alarmierte ein Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Metastraße Einsatzkräfte, da er eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung feststellte. Die Rettungskräfte evakuierten das gesamte Haus und mussten dabei auch sechs Wohnungen gewaltsam öffnen, um sich Zugang zu verschaffen. In einer der durch die Feuerwehr geöffneten Wohnungen, wo offenbar auch der Brand ausbrach, lag ein lebloser Mann im Flur. Rettungskräfte trugen den 54-Jährigen in einen Rettungswagen und brachten ihn nach erfolgreicher Reanimation zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.