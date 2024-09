Mann vom Dach geholt

Nr. 1811

Die Polizei nahm gestern Morgen einen Mann in Friedrichshain fest, der auf einem Dach verfassungsfeindliche Parolen gerufen sowie den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben soll. Gegen 7.30 Uhr hielt sich der Mann auf dem Dach an der Warschauer Brücke, angrenzend zum U-Bahnhof Warschauer Straße, auf. Eine Zeugin beobachtete und hörte die Taten des Mannes und alarmierte die Polizei. Der 44-Jährige wirkte zudem stark angetrunken und drohte von dem Plateau vier bis fünf Meter in die Tiefe zu stürzen, da er dort umherwankte. Mit Unterstützung der Feuerwehr begab sich ein mit einem Distanz-Elektroimpulsgerät ausgestatteter Polizeibeamter auf das Dach und sprach den Mann an, um ihn von einem möglichen Sturz abzuhalten. Darauf zeigte er jedoch keine Reaktion. Im weiteren Verlauf drohte der Polizist den Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgerätes an, wovon sich der 44-Jährige unbeeindruckt zeigte. Er verhielt sich nunmehr verbal aggressiv und näherte sich schließlich mit zwei gefüllten Getränkedosen dem Polizisten, woraufhin dieser das Impulsgerät auslöste. Anschließend ging der Mann zu Boden und wurde festgenommen. Er kam zur psychiatrischen Begutachtung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen dauern an.