Scharfe Schusswaffe festgestellt

Nr. 1809

Einsatzkräfte fanden vergangene Nacht in Neukölln in einem Auto eine scharfe Schusswaffe. Einsatzkräfte eines Polizeiabschnittes befanden sich gegen 23.45 Uhr wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit auf der Elsterstraße im Einsatz. Währenddessen fiel diesen ein Auto auf der Saalestraße auf, welches ein Durchfahrtverbot missachtete. Mit Handzeichen forderte ein Polizeibeamter den Fahrer des Wagens auf, anzuhalten. Dieser verlangsamte seine Fahrt, bog unmittelbar vor dem Polizisten auf die Elsterstraße ab und beschleunigte in Richtung Braunschweiger Straße. Dabei musste ein weiterer Beamter zu Seite treten, um nicht von dem Wagen des Fahrers erfasst zu werden. Die Beamten teilten Fahrtrichtung und Kennzeichen des Wagens weiteren Einsatzkräften mit, die daraufhin die Umgebung absuchten. Kurz darauf konnten diese den Wagen leerstehend in einer Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses an der Schudomastraße feststellen. Während die Einsatzkräfte von der Elsterstraße die Halteranschrift aufsuchten und dort einen 24-Jährigen eindeutig als Fahrer des Wagens identifizierten, stellten die weiteren Einsatzkräfte in dem Wagen eine Schusswaffe fest. Mit einem richterlichen Beschluss durchsuchten diese das Fahrzeug und beschlagnahmten die, wie sich herausstellte, scharfe Faustfeuerwaffe nebst Munition. Im Inneren des Wagens fanden die Einsatzkräfte zwei Kennzeichenschilder, eine blaue Rundumleuchte sowie Bekleidung zur Maskierung und stellten auch diese Gegenstände sicher. Die Beamten brachten den Tatverdächtigen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, aus dem er später wieder entlassen wurde. Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).