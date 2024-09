Festnahme nach Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Nr. 1808

Gestern Mittag wurde eine Frau vorläufig festgenommen, die in Charlottenburg-Nord eine 32-Jährige mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich die 32-Jährige gegen 12.20 Uhr auf einem Balkon in der Delpzeile aufgehalten. Kurze Zeit später habe eine 51-Jährige von dem benachbarten Balkon die 32-Jährige mit einer Schreckschusswaffe bedroht, indem sie die Schusswaffe in Richtung der 32-Jährigen hielt und ihr gesagt habe, dass sie schießen werde. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die 51-Jährige an ihrer Wohnungstür festnehmen, als sie diese unvermittelt öffnete. Bei einer anschließenden richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten eine Schreckschusswaffe und Munition aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die Bedrohte blieb unverletzt. Die Festgenommene wurde zur Vorstellung eines Arztes in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie zur weiteren psychiatrischen Begutachtung anschließend stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.