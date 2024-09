Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1807

Gestern Morgen ereignete sich in Mahlsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer Verletzungen erlitt. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 45-Jährige gegen 8.25 Uhr aus dem Hermineweg kommend über den dortigen abgesenkten Bordstein und bog nach links in die Theodorstraße ab. Dabei fuhr sie den in der Theodorstraße von rechts kommenden 69-Jährigen Radfahrer an, den sie offenbar übersehen hatte. Der Radfahrer stürzte daraufhin zu Boden und war kurze Zeit nicht ansprechbar. Zudem erlitt er Verletzungen an einem Am und einem Bein. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.